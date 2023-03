Einführungskurs in Halzenberg Zum Bogenschießen braucht man Ruhe, Konzentration und Koordination

Es regnet mal wieder Bindfäden am Sonntagvormittag. Für den Verein alpha mit seiner Bogenschießanlage in Halzenberg kein Problem – denn es gibt ja die kleine Halle, in die man ausweichen kann. Das machen die etwa zehn Teilnehmer des Einführungskurses ins Bogenschießen dann auch. „Der Kursus wird in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Rhein-Berg ausgerichtet. Wir sind hier immer sechs Stunden, in denen die Teilnehmer die Grundlagen des Bogenschießens erlernen“, sagt Hans-Jürgen Brehm, der das Bogenprojekt im Frühjahr 2008 im Sozialpsychiatrischen Zentrum des Vereins eingeführt hatte. Eigentlich würde der erste Teil des Kurses auf der großen Wiese stattfinden, ehe man nach einem Imbiss dann in den Wald gehen würde. All das ist bei dem ungemütlichen Regenwetter allerdings nicht möglich. „Wir gucken am Nachmittag, ob wir nicht doch noch in den Wald gehen, aber falls nicht, werden wir eben weiter in der Halle schießen“, sagt Brehm.