Amtsgericht Wermelskirchen Geldstrafe für Unfall im Rauschzustand

Wenn das Leben völlig aus den Fugen gerät, passieren oft auch Dinge, die man unter normalen Umständen wahrscheinlich niemals getan hätte. So musste sich nun ein 27-jähriger Remscheider vor dem Amtsgericht in Wermelskirchen verantworten, weil er am 27. Februar 2022 mit seinem Renault, mit dem er gar nicht hätte fahren dürfen, weil er zu der Zeit keinen Führerschein mehr hatte, einem Motorrad in Tente aufgefahren sei.