Kommunalpolitik Wermelskirchener Stadtrat verstrickt sich in Grabenkämpfen

Dieses Vertrauen sprach Henning Rehse jedoch nicht ab: „Die Verwaltung hat richtige Entscheidungen getroffen.“ Es hake an einem prominenten Fall, deutete Rehse, ohne Ross und Reiter zu nennen und sich damit in datenschutzrechtliche Verbotszonen zu bewegen: „Das ist der Stoff, aus dem Amigo-Storys sind. Unsere Fraktion macht das nicht mit.“ Für die Sozialdemokraten beantragte der Fraktionsvorsitzende Jochen Bilstein die Verschiebung in den Mai und konstatierte: „Das ist eine nicht unwichtige Angelegenheit.“ Dem Ansinnen zur Vertagung stimmte Stefan Janosi, Fraktionssprecher der Grünen, zu, sagte aber auch: „Ansonsten sind wir sehr bei Henning Rehse, was selten vorkommt.“