Kriminalitätsstatistik Polizei erfasst in Rhein-Berg rund 13.500 Straftaten für 2022

Verstärkt Sorgen bereiten die Geldautomaten-Sprengungen. „Hier haben wir in NRW 184 Sprengen erlebt, wobei wir in Rhein-Berg mit fünf zwar noch sehr gut davongekommen sind. Dennoch – die Täter gehen hier sehr rücksichtslos vor“, sagte Linden. In Wermelskirchen war der bislang letzte Fall am 11. Oktober, als der Automat der Commerzbank-Filiale gesprengt wurde. Dass die Täter hier keine Beute hätten einstreichen können, habe am frühen Eingreifen gelegen – mit Hilfe einer Vernebelungsmaschine und der Ansprache durch Sicherheitspersonal über Lautsprecher seien die Täter gestört worden.