Karneval 2023 in Wermelskirchen Drei Mal „Dawerkusen Alaaf“

Entlang der L101 und selbst an der L157 in Finkenholl parkten die Fahrzeuge – so viele Besucher waren gekommen. Manch einer von ihnen verpasste den Startschuss des Rosenmontagszuges. Der Grund: Die Parkplatzsuche hatte zu lange gedauert, der Fußweg vom geparktem Fahrzeug ins närrische Dorf zu viel Zeit in Anspruch genommen, um pünktlich vor Ort zu sein. Der Feierfreude tat das allerdings keinen Abbruch: Bei zwar grauem Himmel, der der Narrenschar aber Regen oder allzu starken Wind ersparte, tanzten sich die Menschen auf der Altenberger Straße im Dorfkern warm. Dass das Thermometer am Vormittag gerade einmal vier Grad Celsius zeigte, konnte der Feiermeute nichts anhaben. Die stimmte bei den in Dabringhausens Zentrum aufgestellten Lautsprechern erklingenden Liedern wahlweise „Cordula Grün“, „Kölsche Jung“ oder das im Sommer noch kontrovers diskutierte „Layla“ an und ließ sich vor dem Restaurant „Markt 57“, der Hofburg des Dawerkuser Dreigestirns und das wegen der dicht an die Straße grenzenden Bebauung Nadelöhr für den Rosenmontagszug, ein Kölsch schmecken. Inmitten des Publikums tummelte sich auch die Familie von Ronja Weber und Robert Stark, die mit ihren Söhnen Jonas (ein Jahr) und Henrik (sechs Jahre) zum jecken Treiben im Straßenkarneval gekommen war. „Wir sind zwar inzwischen von Wermelskirchen nach Lübeck gezogen, aber mit dem Herzen in Dabringhausen geblieben“, sagte Ronja Weber unserer Redaktion. „Deshalb gönnen wir uns am Rosenmontag immer wieder den Weg nach Dabringhausen zum Zug“, ergänzte Robert Stark.