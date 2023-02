Karneval in Dabringhausen Tanzcorps bindet 1500 plastikfreie Strüßjer

Mit dabei ist am Samstagmittag auch Fachfrau Heidi Nägel, die den Mädels gut gelaunt über die Schulter blickt. Jedes Jahr besorgt sie die Blumen, die sich in den Händen der Funkenmariechen dann in Strüßjer verwandeln. „Ich kann dazu meine alten Kontakte nutzen“, erzählt sie und erinnert an die Zeiten ihrer Gärtnerei am Höferhof. 1500 Tulpen in rot und weiß seien allerdings an den Karnevalstagen sehr gefragt. „Das geht auch auf dem Großmarkt nur mit Vorbestellung“, weiß Heidi Nägel. Deswegen hat sie sich wie immer frühzeitig um die Blumen gekümmert. Ende der Woche hat sie die frisch geschnittenen Tulpen dann bei ihrem Gärtner abgeholt. „Das sind Blumen, die in Köln gewachsen sind“, erzählt sie und sorgt damit für große Heiterkeit unter den Tänzerinnen. So fliegen am Rosenmontag Tulpen aus der Karnevalshochburg auf dem Zoch in Dabringhausen durch die Luft.