Umfrage für 2023 Zahl der Kirchenaustritte auch in NRW weiter hoch

In Bielefeld traten 2023 bis zum 20. Dezember 3974 Menschen aus der Kirche aus, 2022 waren es 3831. In Münster kehrten der Kirche in diesem Jahr bis Ende November 5379 Menschen den Rücken, darunter 3649 Katholiken, im Gesamtjahr 2022 waren es 6869, davon 5085 Katholiken. In Oberhausen im Ruhrgebiet wurden bis Ende September dieses Jahres 1733 Kirchenaustritte erklärt, 2022 waren es im Gesamtjahr 2409. In Duisburg traten bis Ende November dieses Jahres 2261 Menschen aus der Kirche aus. Im gesamten Jahr 2022 hatten sich 2425 Duisburger von der Kirche verabschiedet.