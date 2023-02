Karneval in Wermelskirchen Endlich wieder „Wir unter uns“ im Dawerkuser „Gürzenich“

Die Nebelmaschine machte das Licht in Halle und auf der Bühne diffus, grün-weiße Fahnen reckten sich in die Höhe, genauso taten es drei Drachenköpfe, die die Ankunft von drei Wikingerschiffen ankündigten. Mit ihnen zogen die Grunewalder Freunde in das Dawerkuser Gürzenich, die Dabringhausener Mehrzweckhalle, ein: Eine stattliche Gruppe von über 40 Frauen und Männern, die Keulen, Äxte, Schwerter sowie Schilde schwangen, dabei laut brüllten, während eine Erzählstimme aus den Lautsprechern verkündete: „Wir schreiben das Jahr 793 nach Christus und die grün-weißen Wikinger kehren von einem Raubzug aus Habenichts nach Grunewald zurück. Aber: Dort haben sie ja nichts.“ Also stimmte die Wikingerhorde an: „Es gibt nur Wasser, Wasser, Wasser überall und wir haben nichts zu trinken... das Schiff droht zu versinken.“