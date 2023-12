Statistik für das zweite Halbjahr Anstieg der Wohnungseinbrüche in NRW geht weiter

Der Anstieg der Wohnungseinbrüche und Einbruchversuche in Nordrhein-Westfalen setzt sich fort. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres registrierte die Polizei 23 .80 Einbrüche und Einbruchversuche in Wohnungen. Das waren knapp 23 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres und bereits fast genauso viele wie im gesamten Vorjahr (23 .00), wie aus Zahlen des Landeskriminalamts (LKA) hervorgeht.