Straßenverkehr in Wermelskirchen Senioren plädieren für Freigabe von Einbahnstraßen für den Radverkehr

Harald Drescher, Leiter des Tiefbauamts, machte Station beim Seniorenbeirat. Martina Vogt nutzte die Gelegenheit und fragte nach: „Welche Einbahnstraßen kann die Stadt für Fahrradfahrer öffnen?“ Vor allem die Lage in der Kölner Straße liege ihr am Herzen, bekundete Martina Vogt, die bei der letzten Seniorenbeiratswahl zum ersten Mal in das Gremium gewählt worden war. Ob es auch eine Prüfung für die Obere Remscheider Straße gegeben habe, fragte Ingelore Kirsten-Polnik nach.