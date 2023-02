Älter werden in Wermelskirchen Konzept für Seniorenarbeit gesucht

Inzwischen ist eine Steuerungsgruppe an den Start gegangen, besetzt mit den Vorsitzenden des Sport- und des Sozialausschusses, Vertretern des Seniorenbeirats und des Beirats für Menschen mit Behinderung und Abgeordneten der Kirchen in Wermelskirchen. „Wir wollen aber noch viel mehr Akteure an einen Tisch holen“, erklärt Christiane Beyer. Schließlich gebe es in Wermelskirchen schon an vielen Stellen Angebote für Menschen jenseits der 60. „Allerdings wissen wir im Zweifelsfall gar nichts voneinander“, sagt Beyer. Deswegen soll im Laufe der Projektzeit vor allem ein Gesamtkonzept entstehen, das die verschiedenen Akteure in der Stadt zusammenbringt. Es ist eine Art Bestandsaufnahme. „Dann können wir erkennen: Wo gibt es Lücken? Welche Verbesserungen sind nötig? Und wo geht es vor allem darum, Angebote bekannter zu machen?“, erklärt Christiane Beyer.