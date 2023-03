Urteil in Wermelskirchen Tragischer Verkehrsunfall war keine fahrlässige Tötung

Wenn ein Mensch ums Leben komme, sei das immer ein „nicht unbeträchtlicher Schaden“, wie es in der nüchternen Sprache der Justiz heißt. Das sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer zum Verfahren gegen einen 79-jährigen Wermelskirchener, der in einem Moment der Unachtsamkeit einen 85-jährigen Mann auf einem Supermarkt-Parkplatz in Tente beim Einparken nicht bemerkte und ihn touchierte, woraufhin der Mann stürzte.