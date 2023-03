In Wermelskirchen „Pink“ statt schwarz sehen

Ab Dienstag, 11. April: „Retro-Games“. Wer Lust hat, in die frühen 2000er-Jahre einzutauchen und Mario, Luigi und Co. einen Besuch abzustatten, ist hierbei genau richtig. Anmeldungen für die „Zocker-Termine“ an Retro-Konsolen wie Super Nintendo (SNES), Nintendo Gamecube und Gameboys am Dienstag, Mittwoch und Freitag von 17 bis 20 Uhr sind nicht nötig. Anmelden müssen sich „Gaming-Nerds“ lediglich für den „Retrogames Contest“ am Donnerstag, 13. April, von 17 bis 20 Uhr.