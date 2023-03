Unfallstatistik für Wermelskirchen und Rhein-Berg Zahl der Verunglückten steigt deutlich

In Wermelskirchen ereignete sich keiner der Verkehrsunfälle mit Getöteten. Am 8. Mai verstarb ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Leverkusen in Odenthal-Höffe. Ein 86-Jähriger fuhr am 27. Oktober mit hoher Geschwindigkeit in Bergisch Gladbach in den Gegenverkehr. Am 18. November missachtete ein 61-Jähriger unter Alkoholeinfluss die Vorfahrt eines Lkw und kollidierte mit ihm. „Der vierte tödliche Verkehrsunfall war am 6. Dezember in Burscheid – und etwas außergewöhnlicher. Denn der 77-Jährige Fahrgast im Bürgerbus stürzte, als der Bus anfuhr, verletzte sich so schwer, dass er an den Folgen verstarb“, sagte Polizeihauptkommissar Thomas Schliwitzki, Leiter Verkehrsdienst.