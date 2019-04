Kulinarisches im Kreis Heinsberg : Heimat erleben und Regionales genießen

Der Bauernmarkt in Hohenbusch ist Anfang Oktober das Großereignis der Region für alle, die das Landleben und heimische Produkte lieben. Nicht nur Kinder haben ihre Freude an den Alpakas und anderen Tieren auf dem Markt. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Effelder Spargelfest, Schlemmermarkt in Wassenberg, Apfelfest in Brachelen oder Bauernmarkt in Erkelenz-Hohenbusch – das sind nur einige Höhepunkte des Jahres. Hier finden sich heimische Produkte in Fülle.

Frisch gepresster Apfelsaft, Kürbisse oder Spargel vom Feld nebenan, Fleisch vom Schwäbisch-Hällischen Weideschwein, das auf den Rurwiesen bei Doveren mit Eicheln gemästet wird – Märkte im Jahresverlauf bieten viele Möglichkeiten, heimische Produkte kennenzulernen und zu genießen.

Grillmeisterschaft Mehr als Würstchen und Bauchfleisch: Bei der Grillmeisterschaft am Sonntag, 5. Mai, treten auf der Kölner Straße in Erkelenz Grillteams gegeneinander an. Das Event gehört zum Erkelenzer Fahrradfrühling mit verkaufsoffenem Sonntag.

Info Naturschutzstation Haus Wildenrath Alte Obstsorten Bei der Naturschutzstation Haus Wildenrath ist der 1. Rheinische Obstsortengarten auch ein Standort für vom Aussterben bedrohte Obstsorten – zu erkunden sind diese in einem Rundweg (2,5 km). www.obstsortengarten.de

Effelder Spargelfest Vatertag ist Spargeltag in Effeld. Das „weiße Gold“ gibt es an Ständen und in der örtlichen Gastronomie, dazu ein Bühnenprogramm (mit Norman Langen): 36. Dorf- und Spargelfest in Effeld, 30. Mai, 10 bis 22 Uhr.

Wassenberger Abendmarkt Ein kulinarischer Spaziergang im historischen Ambiente führt vorbei an frischem Gemüse, knackigem Obst, hausgemachten Marmeladen, Kaffeespezialitäten, Fleischprodukten sowie selbstgemachten Pralinen, Likör und vor Ort gebrautem Bier: am 1. Freitag im Monat von April bis Oktober, jeweils von 17 bis 21 Uhr auf dem Rosstorplatz.

Kulinarischer Treff In Erkelenz laden Gastronomen und Partyservice-Betriebe zum kulinarischen Treff ein, in der Kölner Straße wird für Unterhaltung mit Modenschauen gesorgt, die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr: Sonntag, 29. September, Innenstadt Erkelenz.

Heimat- und Apfelfest Frisch gepresster Apfelsaft, Bestimmung von Apfelsorten, selbst gebackene Kuchen und Spezialitäten rund um den Apfel – all das gehört zum 6. Heimat- und Apfelfest in Hückelhoven-Brachelen am Sonntag, 29. September, 10 bis 18.30 Uhr, auf dem Hof Hoetz.

Schlemmermarkt Rhein-Maas Das Leckerste aus Küche und Weinkeller präsentieren Gastronomen, Winzer und Lieferanten kulinarischer Zutaten, auch aus den benachbarten Niederlanden, vom 8. bis 11. August in Wassenberg auf dem Rosstorplatz. Dort wird Henning Krautmacher die „Goldene Schlemmerente“ für herausragende Verdienste zur Förderung der Ess- und Trinkkultur verliehen.