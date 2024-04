Scouts auf Premiumwanderwegen Die Probleme im Urwald

Zu den 25 Premium-Wanderwegen des Naturparks gehören neben den neun „normalen“ Wegen auch sechs sogenannte „Spazierwege“, die zwar weitaus kürzer, allerdings keineswegs weniger reizvoll als die Wanderwege sind. Darüber hinaus bietet der Naturpark auch zehn barrierefreie Wege an. Bei so einer hohen Anzahl an Wegen, die regelmäßig gewartet und gepflegt werden müssen, ist der Bedarf an Wegescouts entsprechend hoch. Till Ermecke betonte ausdrücklich, dass es kein besonderes Anforderungsprofil für potenzielle Scouts gebe: Ob jung oder alt, egal welches Geschlecht – als Scout sei jeder, der sich für die Natur interessiere und sich gerne um eben diese kümmere, gefragt. Dumpf und Nienhaus betonten darüber hinaus, dass auch der Spaß am Umgang mit Menschen nicht von Nachteil sei: „Man trifft viele nette Menschen, dabei kommt man auch häufig ins Gespräch“, erklärten die beiden erfahrenen Wegescouts. Dabei komme es allerdings nicht von Anfang an darauf an, dass man besonders extrovertiert ist, betonte Ermecke ausdrücklich – man könne auch mit der Zeit in das neue Aufgabenfeld hineinwachsen, denn man wachse ja bekanntlich mit seinen Aufgaben.