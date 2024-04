Landtagsmitglied Lena Zingsheim-Zobel (Grüne) zu Gast in Wassenberg Es „brennt“ in Kindertagesstätten

Die Situation in Kindertagesstätten ist angespannt. Und zwar so, dass nicht wenige Eltern schon morgens darauf hoffen müssen, nicht wieder von einem Schließtag betroffen zu sein, der wegen Personalmangels zum wiederholten Mal nötig wird. Kita-Personal am Limit, Eltern ebenso – der Jugendamtselternbeirat des Kreises Heinsberg schlägt Alarm. Gemeinsam hatte man die Entscheidung getroffen, sich an die Landespolitik zu wenden. In Wassenberg zu Gast war nun Lena Zingsheim-Zobel, grünes Landtagsmitglied und Expertin für Bildungspolitik. In der Kindertagesstätte Apfelbaum am Neumarkt kam sie mit Einrichtungsleiterin Bianca Lüttke ins Gespräch, die aus dem Alltag berichtete, außerdem vertraten Katrin Höffken und Stephan Rittgerodt den Jugendamtselternbeirat.