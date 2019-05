Kreissparkasse Heinsberg ersetzt geschlossene Filialen : Sparkasse kommt mit rollender Filiale

Die Kreissparkasse Heinsberg hat das Angebot von neun Filialen, die im April geschlossen wurden, in einer rollenden Filiale gebündelt. Diese ist ab sofort unterwegs. Zu festgelegten Zeiten hält sie an 13 Orten im Kreisgebiet – so auch in Holzweiler und Schwanenberg. Von Andreas Speen