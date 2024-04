Melanie Haupt zu Gast in Wassenberg So ist das Theater gesellschaftskritisch

„Der schönste Ort der Welt ist das Theater“, besang die Kabarettistin und Schauspielerin Melanie Haupt mit ihrem Programm „Hauptsache Theater. Politisch motovierter Swing“ ihren Lieblingsort auf der Bühne der Burg Wassenberg. Vor vollem Haus listete sie singend die Vorteile des Theaters auf. Es gibt keine Reizüberflutung, es ist analog, es besteht aus „echten“ Menschen und es sei der Ort, an dem die Gesellschaft zusammenkomme. Kurzum: Ein geeigneter Ort, um der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. Mit Gesang, Witz und Klugheit erzählte Melanie Haupt in Begleitung ihrer Ukulele und Jonathan Bratoëff an Gitarre und Bass über gesellschaftliche Themen und die Gefahr, dass das Theater ausstirbt. In einer Mischung aus Stand-Up, Dichtung und Gesang präsentierte sie gesellschaftskritische Bereiche wie das Gendern, die Künstliche Intelligenz oder die Pharmaindustrie. Mit ihrem Schmerzmittel-Rap brachte sie ihr Publikum nicht nur zum Lachen, Klatschen und Schmunzeln, sondern mit ausgestreckten Armen im Takt mitzuwippen.