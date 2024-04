Großtauschtag der Briefmarkenfreunde Birgelen Festtag für Philatelisten

Zahlreiche Sammler zog es am vergangenen Sonntag schon sehr früh in das Forum der Betty-Reis-Gesamtschule am Birkenweg in der Wassenberger Oberstadt, um ganz besondere Seltenheiten zu ergattern oder mit etwas Glück eine Briefmarkenserie zu vervollständigen – einige fingen ihre mit hohem Aufwand verbundene Suche bereits eine halbe Stunde vor der offiziellen Öffnungszeit des Großtauschtages an. Alfred Schneiders, der langjährige Geschäftsführer des ausrichtenden Vereins Briefmarkenfreunde Birgelen und selbst fachkundig in Sachen Briefmarken, freute sich im Verlauf des Vormittages über mehr als 200 Besucherinnen und Besucher.