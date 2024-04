Kindertrödelmarkt in Wassenberg Neues Leben für alte Schätzchen

Zwischen dem Marktgetümmel spielten Kinder, schoben Puppenwagen an den Ständen entlang oder erfreuten sich an Löwen, Schmetterlingen oder Fröschen aus Luftballons. Auf dem Markt gab es noch viel mehr zu erkunden. Die Kinder durften sich über ein buntes Programm freuen. So verzauberten die Ballon-Bienen die Kleinen mit Ballonkunst oder Kinder konnten an der Familienführung von Therese Wasch, der Gästeführerin des Vereins Westblicke, über die Wassenberger Sagen und Geschichten teilnehmen. Darüber hinaus war selbstverständlich auch das Wassenberger Maskottchen Sammy der Sämling da, am Naturpark-Tor fand ein Lesekonzert für Familien statt, und Elke Emmanuel vom Kreativ-Atelier bastelte mit kreativen Köpfen bunte Frühlingsblumen. Diese bestanden aus Holzzeilen, die die Kinder anhand eines Stecksystems zusammenbasteln und nach Lust und Laune bemalen konnten. Auch beim Thema Genuss kamen die Besucherinnen und Besucher auf ihre Kosten: Süße Quarkbällchen oder ein Stück Kuchen luden zum Verweilen ein. Zumindest solange es nicht regnete, denn das Aprilwetter hielt die Menschen ziemlich auf Trab. Das tat dem Andrang aber kaum einen Abbruch, denn nach wenigen Augenblicken strahlte wieder die Sonne. Der nächste Kindertrödel findet am 22. September statt.