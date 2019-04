Wassenberg : Gartencenter spendet für kranke Kinder

Wassenberg Die Roerdalener Firma Daniels spendet für die IG Ophoven zugunsten kranker Kinder.

Es ist schon eine schöne Tradition geworden. Auch in diesem Jahr spendete das Gartencenter Daniëls aus Vlodrop einen Teil des Geldes, das in der Weihnachtszeit über den Wunschbrunnen im Gartencenter zusammengetragen wurde, an die Kinderkrebshilfe Ophoven, und das bereits im fünften Jahr. So konnten von den Eheleuten Marleen und Wiel Daniëls und Tochter Anne ein Betrag von 838 Euro an die Vertreter der Kinderkrebshilfe Ophoven, Claudia Heldens mit Felina, Marianne von Helden und Wiljo Caron, überreicht werden. Die Familie Daniëls bedachte jedoch nicht nur die Ehrenamtler aus Ophoven, sondern spendete den gleichen Betrag auch der niederländische Organisation „Make a Wish“ die sich ebenfalls mit schwerkranken Kindern beschäftigt und deren (manchmal auch letzten) Wünsche erfüllt. Entgegengenommen wurde die Spende hier von Anneloes de Jong. Interessant an dieser Stelle: Die Kinderkrebshilfe Ophoven unterstützt das deutsche Double der „Make a Wish“ Organisation – „wünsch’ dir was“ – bereits seit vielen Jahren und hat bereits etliche Wünsche schwerkranker Kinder erfüllen können. Bei der Spendenübergabe, die eigentlich mehr einem Familientreffen ähnelte, ließ Familie Daniëls durchblicken, dass es auch in diesem Jahr einen Wunschbrunnen in der Weihnachtsausstellung geben soll – mit dem Ziel, die Spende aus diesem Brunnen deutlich zu erhöhen und den Brunnen selbst als eine kleine Attraktion einzubinden.