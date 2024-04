Feierstunde in Ophoven Für Löschgruppe beginnt eine neue Zeitrechnung

Das Geschehen an der Schützenstraße beobachtete auch Wassenbergs Ehrenbürgermeister Manfred Winkens, ein Ophovener übrigens, ganz genau. Er wird sich während der Feierstunde noch sehr gut an das Jahr 2018 erinnert haben – damals, als es in einer Bürgerwerkstatt um das Dorfentwicklungskonzept ging, damit einher gingen vor allem der Bau und die Konzeptionierung eines integrativen Bürgerhauses mit einem neuen Gerätehaus für die Löschgruppe Ophoven. Am 27. November 2019 fiel der politische Beschluss, noch in Winkens‘ Amtszeit also.