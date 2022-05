Aktion „Heimat blüht auf“ aus Hetzerath : Kinderblühfelder jetzt in vier Orten

Erkelenz Der Verein „Heimat blüht auf“ weitet seine Aktivitäten in diesem Jahr aus. Das ist in den kommenden Wochen für Kinder und Familien geplant.

Neben dem Kinderblühfeld in Hetzerath gibt es in diesem Jahr ein noch größeres Feld in Lövenich und zwei kleinere mit Schulanschluss in Gerderath und Erkelenz. Damit es für den Schutz der Artenvielfalt vor der Haustüre bunter wird, möchte der Verein mit den Kinderblühfeldern das Thema „Bildung jeder Generation“ fördern.

In der Mitte eines jeden Feldes ist ein Treffpunkt mit Baumstämmen als Sitzmöglichkeit eingerichtet. Besonderheiten wie ein Zaun aus Sonnenblumen, Sandarium oder ein Insektenhotel laden zum Verweilen und Beobachten ein. Schülerinnen, Schüler und Kindergartenkinder aus dem Stadtgebiet Erkelenz und Hückelhoven ziehen auch in diesem Jahr bei einer Sonnenblumen-Pflanzaktion rund 1800 Sonnenblumen eigenhändig vor, um diese auf dem Feld oder Zuhause im Garten einzupflanzen.

Auf die Fläche in Lövenich haben sich allerdings stark konkurrierende Pflanzen, sogenannte „Beikräuter” eingeschlichen und unterdrücken die frisch eingesäten Wildkräuter. Der Verein kennt dies bereits vom Kinderblühfeld Hetzerath im vergangenen Jahr. Pestizide zur Unkrautbekämpfung kommen nicht in Frage, denn sie würden Insekten und Blühpflanzen schaden. Hier hat im letzten Jahr die gemeinsame Unkraut-Zupf-Aktion das Feld gerettet.

Darum ruft der Verein wieder zur Hilfsaktion Unkraut-Zupfen auf dem Kinderblühfeld auf: am 4. Juni und 12. Juni um jeweils 15 Uhr in Lövenich. Weitere Mitmachaktionen auf dem Kinderblühfeld in Hetzerath sind geplant: Das Familien-Wiesenpicknick am 27. Juni, „die Wiese schläft nie“, am 11. Juli und die Wiesenapotheke am 8. August.