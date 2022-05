Blaulichtticker : Polizei klärt Diebstahlserie in Erkelenz auf

Der Polizei gelang die Aufklärung einer Diebstahlserie in Erkelenz. Foto: dpa/Patrick Seeger

Erkelenzer Land Zu vier Diebstählen war es an der Wilhelmstraße gekommen. Die Polizei nahm einen 31 Jahre alten Mann fest. In Hückelhoven gelang derweil ein Telefonbetrug, in Doveren brannte ein Kleinkraftrad.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Diebstahlserie aufgeklärt In der Nacht vom 15. Mai auf den 16. Mai kam es im Bereich der Wilhelmstraße in Erkelenz zu insgesamt vier Diebstählen beziehungsweise versuchten Diebstählen aus Garagen und Gartenlauben. Unter anderem wurden laut Polizei ein Fahrrad, eine Heckenschere sowie Spirituosen entwendet. Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur eines 31 Jahre alten Mannes, der in seiner Vernehmung geständig war. Er muss sich nun vor Gericht für seine Taten verantworten.

Telefonbetrug durch angebliche Europol-Mitarbeiter Eine Frau aus Hückelhoven erhielt am vergangegen Freitagmorgen einen Anruf eines angeblichen Ermittlers von Europol. Dieser Betrüger brachte die Frau nach Angaben der Polizei dazu, eine Überweisung auf ein ihr unbekanntes Konto zu veranlassen. Als die Hückelhovenerin später bemerkte, dass sie einem Betrug zum Opfer gefallen war, erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Brennendes Kleinkraftrad Auf einem Wirtschaftsweg bei Doveren, der die Verlängerung der Schöffenstraße bildet, wurde in der Nacht zu Samstag, 3 Uhr, ein brennendes Kleinkraftrad aufgefunden. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ob die Tat im Zusammenhang mit dem versuchten Diebstahl eines Motorrollers am Lippeweg in derselben Nacht steht, ermittelt die Polizei.