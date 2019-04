Ehrungen und Ausflug der Jugend : „Wir-Gefühl“ beim Musikverein Birgelen

Der Nachwuchs des Musikvereins hatte an der Gemeinschaftsaktion im Hardter Wald viel Spaß. Foto: Musikverein Birgelen

Wassenberg Dass das „Wir-Gefühl“ im Musikverein Eintracht Birgelen einen ganz hohen Stellenwert hat, zeigte sich in den vergangenen drei Wochen zweimal ganz deutlich.

Nach der feierlichen Mittfastenmesse zum Gedenken an die lebenden und verstorbenen Mitglieder des Vereins in der St. Lambertus Kirche, die musikalisch sehr stimmungsvoll vom Musikverein mitgestaltet wurde, fand in der Mensa der Grundschule wieder das traditionelle gemeinsame Frühstück mit Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder statt.