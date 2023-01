Petra Barabasch Kulturamtsleiterin bei Bundespräsident

Die findet jedes Jahr in einer anderen Stadt statt, zuletzt in Lübeck, dieses Jahr in Hamburg, 2024 in Dortmund. Dominik Seidler organisiert „Jugend jazzt“. „Da habe ich mal Viersen als Austragungsort ins Spiel gebracht, was ihn sehr gefreut hat“, berichtete Petra Barabasch. „Wir sprechen demnächst darüber, wie das konkret ausschauen könnte.“ Und als sie Frank-Walter Steinmeier traf, berichtete sie dem Bundespräsidenten von der Jazzband Challenge. im Rahmen des Jazzfestivals. „Die Nachwuchsförderung fand er klasse und wichtig. Sehr sympathisch, der Herr Steinmeier!“