Abschied in Viersen Ruhestand im Ruhestand

Manuela Nazemi-Bogda, die die Initiative Viersen 55plus für den Caritasverband koordiniert, würdigte bei einem Treffen die Arbeit der drei engagierten Frauen. Am längsten dabei war Eley. Die gelernte Bankkauffrau sorgte seit 2013 für das Layout und den Satz der Zeitschrift, die immer in einer Auflage von 1500 Exemplaren erscheint und beispielsweise im Stadthaus, in der Stadtbibliothek und in Apotheken ausliegt.