Im Kreishaus Schornsteinfeger überbringen Neujahrswünsche

„Möge Ihnen das neue Jahr Glück und Gesundheit schenken“, sagte Schornsteinfegermeister Mario Arlt bei dem kleinen Empfang, der inzwischen eine Tradition geworden ist. Der Landrat freute sich sehr, dass er in diesem Jahr wieder eine Gruppe von Glücksbringern im Kreishaus in Viersen begrüßen konnte. „Letztes Jahr konnte wegen der Pandemie nur einer von Ihnen stellvertretend für Sie alle erscheinen“, sagte er. „Dieses Jahr freue ich mich deshalb umso mehr, Sie in großer Schar im Kreishaus willkommen zu heißen.“ Coenen betonte: „Dass Sie zu Beginn des Jahres zu uns ins Kreishaus kommen, ist eine lieb gewonnene Tradition, die wir nicht mehr missen möchten.“