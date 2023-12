Engagemmnt in Viersen Spende macht Wellness für Seniorinnen möglich

(busch-) Eine schöne Idee zum Weihnachtsfest: Der Zonta Club Viersen überreichte jetzt Wellness-Gutscheine im „Haus Greefsgarten“, dem Seniorenzentrum der Evangelischen Kirchengemeinde in Viersen. Damit setzt der Serviceclub sein Engagement für Frauen und Mädchen fort. Ein weiteres Beispiel dafür ist die Taschenbörse, die zum Martinsmarkt organisiert wird. Birgit Lamers, Präsidentin des Zonta Clubs Viersen, traf sich mit Pflegedienstleiter Frank Simonsen und seiner Stellvertreterin Sonja Mavrovitis. Lamers überreichte jeweils 20 Gutscheine für Friseurbesuche und Fußpflege. „Wir wissen, dass in Pflegeeinrichtungen viele sozial schwache Seniorinnen leben und möchten ihnen im Rahmen unseres Projektes gegen Frauen in Altersarmut zu Weihnachten eine Freude bereiten“, so die Viersener Präsidentin der weltweiten Zonta Organisation; diese will die Stellung der Frau in der Gesellschaft verbessern. „Gerade vor dem Weihnachtsfest ist es eine wunderschöne Geste, wenn wir diese Gutscheine weiterreichen können“, sagen Mavrovitis und Simonsen. Es gebe Seniorinnen im Haus, bei denen es finanziell eng sei und für die ein Friseurtermin oder eine Fußpflege etwas Besonderes seien. Beide werden die Gutscheine für das Wellness-Extra vorm Fest verteilen.