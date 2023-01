Neujahrsempfang 2023 Bürgermeisterin benennt fünf Top-Themen für Viersen

Den Neujahrsempfang wolle sie bewusst nutzen, um „Zuversicht und Optimismus, Projekten und Plänen Platz einzuräumen“, sagte die Bürgermeisterin. „Damit schlage ich eine Brücke zu Zukunftsthemen, die global von Bedeutung sind und sich zugleich klar als Herausforderungen für Viersen herauskristallisiert haben.“ Die Meinungsumfragen zum neuen Leitbild der Stadt seien in fünf Top-Themen gemündet. Neben „Klimaschutz“ und „Mobilitätswende“ auch „Kultur, Freizeit und Aufenthaltsqualität“ sowie „Digitalisierung“ und „Inklusion und Bürgerbeteiligung“. Johanna Schick, Leiterin der vierköpfigen Stabsstelle Klimaschutz, berichtete in einem Einspielfilm darüber, wie sich in Viersen ein Klimaschutz-Netzwerk etabliert habe. Nicole Strucken, verantwortlich fürs Stadtgrün, berichtete, wie der Klimaschutz auch bei den Städtischen Betrieben im Fokus steht. Und Andre Paland, Leiter des städtischen Gebäudemanagements, erklärte, wie in der Paul-Weyers-Grundschule am Standort Boisheim künftig ein Eisspeicher funktioniert, um den Einsatz von fossilen Energien zu verringern. Über die Mobilitätswende beim Individualverkehr sprach der Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung, Harald Droste. Welche Rolle dabei der öffentliche Personennahverkehr spielen wird, beleuchtete Cordula Zuber. Auch in Einspielfilmen zu sehen: Stadtmarketing-Fachfrau Claudia Holthausen, Petra Barabasch, Leiterin der Kulturabteilung, Daniel Brown und Beate Urfell, Digitalisierungsexperten der Stadt, sowie Andreas Loßmann (Städtisches Quartiersbüro Mitte), Eric Jürgensen (Organisator kommunalpolitisches Praktikum) und Petra Zachau-Jansen, Leiterin des Inklusions-Cafés „Käffchen“ am Steinkreis.