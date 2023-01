Nach langer Pause wegen Pandemie LG Viersen ehrt erfolgreiche Leichtathleten und Volleyballer

Die Ehrungen in der Leichtathletik-Abteilung begannen mit der Verleihung der Mehrkampfabzeichen an 56 Sportler. Das Deutsche Sportabzeichen wurde an 64 aktive Schülerinnen, Schüler und Jugendliche in Gold (38), Silber (16) oder Bronze (10) überreicht. Rund 60 Kinder der LG Viersen haben beim Jubiläums-Sportfest am Kinderbewegungsabzeichen teilgenommen.