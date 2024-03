LVR-Klinik Viersen 830 Buchen und Eichen gespendet

Jedes Jahr kann ein Baum hunderte Setzlinge hervorbringen. Allerdings überleben die meisten nicht, da sie beispielsweise zu nah an anderen Bäumen oder am Fußweg wachsen. Die Organisation „Mehr Bäume Jetzt“ nimmt sich zusammen mit vielen ehrenamtlichen Helfern der Setzlinge mit geringer Überlebenschance an und erntet sie in der Vegetationsruhe von November bis März. Anschließend werden die Setzlinge in Zwischenlager transportiert, in denen sie an speziellen Baum-Verschenk-Tagen gratis an alle Interessenten weitergegeben werden.