Berufskolleg in Viersen Upcycling-Kunstobjekte im Schaufenster

Ende Oktober hat das Berufskolleg in Dülken eine Projektwoche zum „Nachhaltigkeit und Upcycling“ durchgeführt, an der sich drei Klassen der Berufsfachschule Kinderpflege beteiligten. Die Ergebnisse können derzeit in einem Schaufenster an der Lange Straße 48 in Dülken betrachtet werden.