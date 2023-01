Engagement in Brüggen Hilfe für Schule und Heim in Burundi

Friedhelm Leven vom Vorstand des Vereins „Burundi-Hilfe“ besuchte vor kurzem für drei Wochen Burundi. Dort informierte der Brachter sich unter anderem über die Fortschritte der vom Verein unterstützten Projekte. Neben der landwirtschaftlichen Schule ETEE in Ngozi stand in Muramvya das „Johannes-Wolters-Zentrum“ im Vordergrund. Die dortige Schule ETPM besuchen derzeit 84 Schüler; dort gibt es Unterricht in den Bereichen Landtechnik, Bauleitung und Informatik. „Der Verein will dort auch weiterhin Unterstützung leisten“, kündigt Leven an.