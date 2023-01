Engagement in Schwalmtal Sternsinger bringen Segen ins Waldnieler Rathaus

„In jedem Gemeindeteil, in jeder Kirche gibt es ein Sternsingerteam, das die Aktion vor Ort organisieren“, sagt Gemeindereferentin Felicitas van Kimmenade. „Mit Hilfe der Sternsingeraktion werde Kindern auch in den Dritte-Welt-Ländern eine Chance auf Bildung gegeben, damit sie später einen Beruf erlernen können und nicht schon frühzeitig im Akkord oder am Webstuhl zum Familieneinkommen beitragen müssen, sagt sie. In diesem Jahr werde symbolisch das Leben von Kindern in Indonesien vorgestellt.