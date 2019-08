Stadtgespräch

Ausbildungsstart : 33 junge Menschen fangen Ausbildung bei der NEW an

Die NEW begrüßte zum neuen Ausbildungsjahr am 1. August insgesamt 33 neue Auszubildende und Studenten. Die Nachwuchskräfte lernen in den nächsten zwei bis drei Jahren alle wichtigen Fähigkeiten und Inhalte, die sie zum Beispiel als Elektroniker Betriebstechnik oder bei den Dualen Studiengängen „Betriebswirtschaft“ und „Wirtschaftsinformatik“ benötigen.