Lange in Schwalmtal tätig Thorsten Aymanns wird neuer Generalvikar

Der designierte Nachfolger des scheidenden Generalvikars im Bistum Aachen ist in Schwalmtal und Viersen kein Unbekannter. Pfarrer Thorsten Aymanns soll im Januar das Amt übernehmen, das Inhaber Andreas Fricke dann nach Angaben des Bistum auf eigenen Wunsch abgibt. Aymanns war von 2002 bis 2018 in St. Mathhias Schwalmtal eingesetzt. Er wurde 1970 in Mönchengladbach geboren und verbrachte seine Kindheit und Jugend in Viersen-Boisheim. Nach dem Abitur am Bischöflichen Albertus-Magnus-Gymnasium in Dülken leistete er seinen Wehrdienst. Er studierte Theologie in Bonn und Passau. Im Anschluss an das Pastorale Jahrespraktikum und das Diakonat in den Pfarreien St. Mariä Himmelfahrt und St. Lucia Stolberg zwischen 1996 und 1998 wurde er 1998 in Aachen zum Priester geweiht.