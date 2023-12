Haushaltsverhandlungen finden noch kein Ende CDU-Chef Merz droht Ampel mit neuer Verfassungsklage

Die Hängepartie im Kanzleramt hat sich auch am Dienstag zunächst fortgesetzt: Wieder verhandelte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) stundenlang über den Bundeshaushalt 2024 und die Finanzplanung für die Jahre bis 2027. Am Sonntag- und auch am Montagabend waren jeweils mehrere Stunden lange Gespräche ohne Ergebnis vertagt worden. Ampel-Vertreter äußerten sich auch am Dienstag zuversichtlich, bald zu einer einvernehmlichen Lösung in der Haushaltsfrage zu kommen. Oppositionschef Friedrich Merz (CDU) drohte der Koalition mit einer erneuten Verfassungsklage, sollte sie die Schuldenbremse 2024 aussetzen.