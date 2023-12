Engagement in Viersen Zwei Medaillen, eine neue Tagespflege-Leiterin und ganz viele Spenden

Das Geld stammte vom Sommerevent im Stadion Hoher Busch. Fuß feierte dort das 20-jährige Bestehen seines Unternehmens mit einem Jubiläumspartner und jeder Menge Fußball. Er veranstaltete im Stadion des 1. FC Viersen ein „Legendenspiel“. Die Weisweiler-Elf von Borussia Mönchengladbach und der FC-Internationale vom 1. FC Köln traten gegeneinander an. Weiterhin dabei: Comedian Matze Knop sowie die Viersener Rock- und Party-Coverband Fine. Fuß beschreibt das Benefizevent als bestens besucht und sehr gelungen. „Wir haben den zusammengekommenen Betrag noch aufgerundet und sind damit auf glatte 6000 Euro gekommen“, sagt er. Beim Don-Bosco-Heim fließt das Geld in die Instandsetzung des eigenen Fußballplatzes. „Der Boden des Platzes war so wellenförmig, dass kein Spiel mehr möglich war“, schildert Einrichtungsleiterin Stefanie Heggen. „Nun ist alles wieder glatt und wir schaffen noch neue Tore und eine Solarbeleuchtung an. Im kommenden Jahr wollen wir dann erstmals ein eigenes Fußballturnier ausrichten.“. Bei den Löwenkindern nahmen Peter Gruhl und Daniela Koeppen die Spende entgegen. Das Geld ist für die allgemeine Familienhilfe bestimmt. „Wir möchten 2024 gerne mit den bei uns lebenden Kindern für fünf Tage ans Meer fahren. Das ist sehr teuer und aufwendig, da wir Kinder dabei haben, die ständig beamtet werden“, schildert Anke Burka, die Einrichtungsleiterin des Kinderhauses. „Wir konnten eine solche Tour in diesem Jahr mit drei Kindern umsetzen und es war für sie ein wunderbares Erlebnis.“