Frauenzentrum Viersen Freude über deutlich größere Räume

Zwar zog das Frauenzentrum bereits im August 2022 um, aber viele Netzwerkpartner kannten die nunmehr 120 Quadratmeter große Fläche noch nicht, die neben drei großen Beratungsräumen auch Teamraum, Küche und Empfangsbüroecke, sanitäre Anlagen und Archiv Platz bietet. „Es war immer unser großer Wunsch, barrierefrei zu sein. Etwas, das wir in der ersten Etage an der Altadresse nicht waren. Dank Aufzug und breiterer Türen sind wir es nun“, freut sich Knoben. Ein Jahr dauerte die Suche. Eigentlich war die Dachgeschosswohnung ausgeschrieben, aber „bei der Besichtigung erfuhren wir, dass ein ehemaliges Großraumbüro in der zweiten Etage frei wurde“, erinnert sich Knoben. Das Großraumbüro erhielt Wände, und die neuen hellen Zimmer entstanden. Jeder der drei Beratungsräume wird durch eine farbige Couch geprägt. „Wir haben die rote, die graue und die grüne Couch“, sagt Jaspers. Durch die Vergrößerung – an der Gladbacher Straße waren es gerade einmal 70 Quadratmeter – ist es nun auch möglich, eine Praktikantin zu beschäftigen. Die erste Praktikantin, eine Studentin der Beziehungswissenschaften, zieht im Februar für zwei Monate ein.