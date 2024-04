Theresienheim Viersen Training plus Plauderstündchen für Senioren

Kräftig an einer Drehorgel kurbeln, in die Pedale treten und nebenbei miteinander sprechen – das können jetzt die Bewohner des Theresienheims in Viersen. An einem „Plaudertisch“ können bis zu vier Senioren gleichzeitig körperlich aktiv sein und zugleich miteinander sprechen. Ein solches Gruppenübungsgerät, das sowohl die körperlichen als auch die geistigen Fähigkeiten fördern soll, erweitert jetzt das Angebot im Theresienheim.