Sport in Schwalmtal OSC Waldniel kürt Sportler des Jahres

Die Wanderpokale für die schnellste weibliche Marathon- und Halbmarathonzeit gingen an Anna Schmitz. Sie lief 2023 die Halbmarathonstrecke in 1:29:37 Stunden und den Marathon in 3:12,58 Stunden. Schmitz lebt seit einigen Jahren in der Schweiz, aber ist dem OSC treu verbunden und bestreitet alle ihre Wettkämpfe stets im roten OSC-Trikot. Im Marathon war keiner im Verein schneller als OSC-Neuzugang Sebastian Gerhards mit seiner Zeit von 2:37:50 Stunden, die er im Dezember in Valencia lief. Den schnellsten Halbmarathon lief Thorsten Riepke in 1:15,29 bereits im Mai 2023 in Düsseldorf. off