Musikanten in Schwalmtal Seit 55 Jahren im Akkordeonorchester

Das Akkordeon-Orchester Waldniel hat sich für das Jahr 2024 einiges vorgenommen. Beim Französischen Markt in Amern am 16. Juni will es aufspielen und auch ein Auftritt bei der Veranstaltung „Literatur und Musik“ der evangelischen Gemeinde Waldniel/Amern ist geplant. Dabei wird Pfarrer Müller am 26. April ab 19 Uhr im Mühlentum in Amern ausgewählte Texte zum Thema Heimat vorlesen, die sich mit kurzen Musikstücken, vorgetragen vom Akkordeonorchester und von der Bethanien-Band, abwechseln.