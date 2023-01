Karneval in Viersen Ein Dülkener ist neuer Cheriff vom Hamm

„Wir haben im Westen von Viersen, und das ist Dülken, jemanden gefunden, der es wahrlich verdient hat, Cheriff vom Hamm zu sein“, erklärte Grundmann. Günter Jansen ist seit 2007 aktives Mitglied des Vaterstädtischen Vereins, der unter anderem den Dülkener Rosenmontagszug koordiniert. Als 16-Jähriger war er bereits Teilnehmer des Rosenmontagzuges. „Damit die Ruhe und Ordnung in Hamm gewahrt bleibt, werde ich immer ein Auge auf die feiernden Karnevalisten haben“. Und weiter meint Günter Jansen scherzhaft, das gehe am besten, wenn man mittendrin ist. Er appellierte an alle Karnevalisten, ob in Viersen, Dülken, Süchteln oder Boisheim, zusammenzuhalten, damit das Brauchtum Karneval nicht untergehe. Man darf gespannt sein, wie die Ex-Prinzenparty ankommt, zu der der Cheriff Günter Jansen am Karnevalssamstag ins Bürgerhaus Dülken einlädt.