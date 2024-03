Theresienheim Viersen-Dülken Senioreneinrichtung wird zum Edelrestaurant

Der Soziale Dienst der Senioreneinrichtung in Dülken stellte den Abend gemeinsam mit dem hauseigenen Küchenteam auf die Beine. „Viele unserer Bewohner können nicht mehr auswärts essen und wir möchten ihnen ab und zu ein wenig Restaurantatmosphäre bieten. Außerdem wollen wir Erinnerungen an vergangene Urlaube wecken und greifen deshalb entsprechende Länder auf“, sagt Kerstin Ringendahl-Breier, Leiterin des Sozialen Dienstes. Sie und ihre Kolleginnen bedienten die Bewohner in schwarzer Kleidung mit Kellnerschürze und begleiteten sie zu ihren Plätzen – ganz wie in einem echten Restaurant. „Wir fühlen uns wie in einem guten Hotel im Urlaub“, sagt Manfred Wenskowski.