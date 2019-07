Auszeichnung für Gymnasium Norf in Neuss : Eine Schule ohne Rassismus

Norf Das Gymnasium Norf ist seit Donnerstag Teil des bundesweit größten Schülernetzwerkes. Denn auf Initiative der Schülervertretung hat die größte Schule im Stadtgebiet die Anerkennung „Schule ohne Rassismus.

Schule mit Courage“ errungen – als zehnte Schule in der Stadt, 27. im Rhein-Kreis, 895. in Nordrhein-Westfalen. Bundesweit haben sich schon mehr als 3000 Schulen zu den Zielen des Netzwerkes bekannt, berichtet Goran Sucec, der als Regionalkoordinator die Auszeichnung übergab. Für die Kulisse im mit rund 600 Schülern fast überfüllten Pädagogischen Zentrum fand er drei Worte fand: „Hammer, Hammer, Hammer“.

Mit der Feier schloss die Projektwoche des Gymnasiums ab, an deren letztem Tag rund die Hälfte der Schüler außerhalb engagiert war. Das Thema „Schule ohne Rassismus“ sei auch in einer solchen Projektwoche geboren worden, erinnerte Schulleiter Stefan Kremer. „Das Thema bewegt die Schule also schon seit Jahren und passt zu unserem Motto ,Einheit in Vielfalt’ und zur Schulwirklichkeit“, sagte Kremer. Er freue sich daher, dass die amtierende SV das etwas eingeschlafene Bewerbungsverfahren wieder in Gang und zum Abschluss gebracht hat.