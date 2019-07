Janusz-Korczak-Gesamtschule in Neuss : Umwelttag für alle und eine Entlassfeier für die „Zehner“

Bei der Aktion „Grüner Daumen“ sammelten die Schüler der Gesamtschule Müll ein und sagten dem Unkraut auf dem Schulhof den Kampf an. Foto: Uli Burk/JKG/Uli Burk

Neuss An Gesamtschulen fällt die Entlassfeier des zehnten Jahrgangs in der Regel größer aus als die Abiturfeier, denn neben den Kandidaten für die hauseigene Oberstufe gibt es viele Schüler, die ihren Lebensweg an anderer Stelle fortsetzen.

Celine Huckschlag und Jessica Lengersdorf moderierten jetzt diese Veranstaltung, in der Schulleiter Achim Fischer Achim Fischer die Absolventinnen Daria Lehmann und Celia Odenthal als Jahrgangsbeste auszeichnete. Für besonderes Eltern-Engagement bekam Jutta Liebmann den Janusz-Korczak-Preis .

Mit den Schülern aller Jahrgangsstufen, die das Schuljahr bis zur Neige „auskosten“ dürfen, organisierten Lehrer und Schülervertretung einen Umwelttag. Die Schüler engagierten sich in 43 unterschiedlichen ökologischen Projekten. So wurden die Neusser Abwasserkanäle besucht, die Wahrheiten des Plastikmülls herausgearbeitet, nachhaltige Tetra-Pak-Einkaufstaschen gebastelt oder aber joggend Straßenzüge vom Müll befreit. Beim Projekt „Grüner Daumen“ der Schülervertretung wurde nicht zuletzt der Schulhof von Unkraut befreit.

(NGZ)