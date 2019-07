Seniorenzentrum in Dormagen-Horrem : Der Markuschor verabschiedet sich

Dormagen. Der Erlös des Konzertes kommt der Hospizbewegung zu Gute.

Es war das Abschiedskonzert des Markus-Chores im Seniorenzentrum Markuskiche: Chorleiter Christopher Flaskamp gab mit dem Markus-Chor sein letztes Konzert: „Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die an dem Nachmittag dabei gewesen sind.“ Der Erlös des Konzertes in Höhe von 460 Euro kommt der Hospizbewegung zu Gute. Seit fast 35 Jahren gab es den Chor. „Danke allen Sängerinnen und Sängern, die so lange im Chor begeistert mitgemacht haben“, so Flaskamp.