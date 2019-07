Theodor-Angerhausen-Schule in Dormagen : Viertklässler malen Blumenwiese für die „Weltbaustellen“

Dormagen Bunte Blumen, Schmetterlinge und Bienen – mit Hilfe von Schülerinnen und Schülern aus zwei vierten Klassen der Theodor-Angerhausen-Schule wurde der Marktplatz vor der Stadtbibliothek Dormagen mit Kreide in eine bunte Blumenwiese verwandelt

An der ehemals weißen Wand der Stadtbibliothek zur Helbüchelstraße hin entsteht das große Wandbild zum Thema Bildung, einem der 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung. Die Aachener Künstler Uta Göbel-Groß und Thabo Modise, der aus Südafrika stammt, haben in acht Arbeitstreffen das eher akademische UN-Nachhaltigkeits-Ziel „Bildung“ in bunte Kunst mit Herz, Hirn und Hand umgesetzt. Am Freitag wird das große Bild offiziell eröffnet, das helfen soll, gesellschaftliche Debatten um Nachhaltigkeit und Klimaschutz anzustoßen.